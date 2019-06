Perugia, rischia di morire a 12 anni per una gomma da masticare: ricoverato in Pediatria

E' ancora ricoverato nel reparto di Pediatria al Santa Maria della Misericordia di Perugia il 12enne che nel tardo pomeriggio di mercoledì ha rischiato di morire soffocato a causa dell'ingestione accidentale di una gomma da masticare durante un allenamento. Secondo quanto appreso, il bambino non sarebbe in gravi condizioni, ma dovrà essere sottoposto ad altri esami strumentali e controlli per i polmoni.



Il 12enne ha rischiato la vita, ha accusato difficoltà respiratorie ed è diventato cianotico. Fortunatamente è stato subito soccorso - tra gli altri dal dottor Pierluigi Antinolfi dell'ospedale di Perugia, che lo ha rianimato. Sul posto si è immediatamente recato il 118, con i medici della centrale che hanno impartito opportune indicazioni salva vita che sono state correttamente eseguite in attesa della autoambulanza.

Il bambino è stato trasferito in un primo momento nella sala rossa del Pronto Soccorso, stabilizzato e sedato con l'intervento degli anestesisti-rianimatori. Poi è stato ricoverato in Rianimazione dove è stato sottoposto a broncoscopia. Ora è a Pediatria.