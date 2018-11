Paura per un bambino: colpito da una crisi in auto, trasportato in ospedale

E' sotto osservazione all'ospedale di Perugia il bambino di 10 anni colpito da una crisi respiratoria mentre viaggiava in auto con la famiglia, verso Assisi. L'allarme è scattato stamattina, intorno alle 11.40, lungo la Centrale Umbra all'altezza di Santa Maria degli Angeli.



I genitori, entrambi residenti a Bologna, si sono accorti del malore e hanno chiesto aiuto. Sul posto il 118 e i carabinieri. Il bambino è stato messo in sicurezza e trasportato in codice giallo al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Al momento è sotto osservazione e costantemente monitorato dai medici dell'ospedale di Perugia. Le sue condizioni non sarebbero gravi.