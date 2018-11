Paura per un bimbo di un anno, cade dal divano e batte la testa: corsa in ospedale

Paura per un bambino piccolo, caduto dal divano mentre si trovava in casa con i genitori. E' bastato un attimo, una frazione di pochi secondi. Il bambino ha sbattuto la testa a terra, con grande spavento e preoccupazione di mamma e papà. L'episodio è accaduto qualche giorno fa in zona Bastia Umbra.

I genitori lo hanno portato al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia per accettarsi delle sue condizioni a seguito della caduta. Eseguiti tutti gli accertamenti da parte dei medici, è stato disposto il ricovero in prognosi riservata ed operato d'urgenza a causa di un trauma cranico. Le condizioni del bambino, fortunatamente, stanno migliorando.