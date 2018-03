Infanzia e umanità. La sorte di quei bambini in patria coi nonni, mentre le mamme fanno le badanti

“Orfani bianchi”, un convegno per parlare di bambini, coinvolti in situazioni di grave disagio. L’incontro si occupa del mondo sconosciuto dei figli abbandonati dalle badanti. Esistono, in Romania, i cosiddetti “villaggi senza madri”. “Orfani bianchi” è anche il titolo di un libro straziante di Antonio Manzini che racconta un mondo tutto femminile e infantile, intriso di sofferenza esistenziale.

L’evento si terrà il prossimo giovedì, 22 marzo, presso la Sala Falcone Borsellino della Provincia di Perugia, in piazza Italia 11. Il saluto istituzionale sarà a cura di Gemma Bracco, consigliera di parità. L’avvocatessa tratterà dell’opportunità di attuare ricongiungimenti familiari per le lavoratrici straniere con figli in età pre-scolare e scolare nella fascia dell’obbligo.

Interverrà quindi Rosa Rinaldi, sociologa di Progetto Donna, a portare la testimonianza di madri rumene con bambini rimasti nel Paese d’origine. Quindi l’intervento della mediatrice familiare e pedagogista Stefania Palomba. L’avvocato Gianmarco Cesari entra in materia di violazione dei diritti umani dei bambini abbandonati.

Il tutto completato da un documentario e da lettere di bambini ai genitori impegnati nel lavoro all’estero. Le letture, toccanti fino allo strazio, a cura di Elena Bertea e della nota attrice e cantante Simona Esposito. Modera l’editore Jean Luc Bertoni.