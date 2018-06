La città che cambia, per i bimbi di Balanzano... un'area verde ricca di nuovi giochi

Acquistati dalla locale Pro loco e installati dal Comune di Perugia, per rendere più fruibile dalle famiglie la stessa area verde All’inaugurazione erano presenti, in rappesentanza dell’ente, gli assessori Cristiana Casaioli e Cristina Bertinelli e il consigliere Otello Numerini. A fare gli onori di casa, il Presidente Onorario della pro loco di Balanzano, Fausto Barcaccia e il Presidente in carica, Massimo Alessandri.

"E' una bella soddisfazione - ha dichiarato lo stesso Barcaccia- partecipare a questi eventi, che danno il significato concreto dell'attività della nostra associazione. Sentivamo l'esigenza di rinnovare l'area giochi e l'abbiamo fatto tenendo conto anche dei bambini meno fortunati.

Un plauso all’iniziativa è giunto, dunque, dall’amministrazione comunale, che ha sottolineato il costante impegno della cittadinanza e delle associazioni per il miglioramento della città, a favore di tutta la collettività. L’inaugurazione è stata anche l’occasione per presentare il progetto di una struttura polifunzionale, a basso impatto ambientale, che andrà ad arricchire l'offerta in termini di servizi primati e ricreativi per i paesani.

La struttura, che sarà realizzata in legno e alluminio, nel rispetto delle moderne normative antisismiche e antinquinamento, sarà dotata di bagni pubblici, assenti nell'area verde, di un grande ambiente ad uso palestra per il vicino polo scolastico e di alcune sale adibite alle attività sociali e ricreative delle diverse associazioni presenti sul territorio.

