Invece di accudire un'anziana di 84 anni, le ruba i soldi della pensione: badante alla sbarra

Una badante di 50 anni, di origini italiane, dovrà rispondere di furto aggravato e utilizzo indebito delle carte di credito dopo essere stata indagata dalla procura di Perugia. Un fatto, quello contestato all'imputata, che ora le potrebbe costarle un processo: per lei pende infatti la richiesta di rinvio a giudizio da parte del pm Mario Formisano: i fatti contestati risalgono a dicembre del 2015 e domani, dinanzi al gip Lidia Brutti, la difesa -avvocato Luca Pietrocola - avanzerà la richiesta di un rito alternativo.

L'imputata saltuariamente prestava servizio in casa della donna, una ultraottantenne originaria di Panicale: e proprio durante una delle sue visite in casa, approfittando dell'età della sua assistita, che si sarebbe impossessata della carta bancomat, prelevando - in cinque distinti momenti - ben 850 euro. Soldi questi, appartenenti alla pensione dell'anziana per poter far fronte alle proprie spese e per darle anche uno stipendio.

Da lì la denuncia alle forze dell'ordine, con l'avvio delle indagini che hanno portato all'identificazione della presunta responsabile anche attraverso le immagini di videosorveglianza degli istituti di credito che hanno monitorato i movimenti dell'imputata. E' stata la figlia dell'anziana a sporgere denuncia, dopo che quest'ultima si era accorta che dalla propria borsa, in casa, era sparita la carta bancomat. La 50enne è stata licenziata e ora per lei potrebbe aprirsi il processo.