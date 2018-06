Badante (e ladra) tenta la fuga insieme alla complice, bloccate all'aeroporto: nella valigia il bottino

E' stata una signora a riconoscere nell'area partenze dell'aeroporto San Francesco d'Assisi, due donne albanesi con cui aveva avuto un rapporto di collaborazione domestica. Una delle due straniere, infatti, era stata da lei assunta come badante per prendersi cura della madre, mentre l'altra donna, cognata della dipendente, era semplicemente un'ospite.

Nella mattinata di ieri però, le due donne si sono allontanate da casa, proprio mentre la proprietaria di casa e datrice di lavoro si è accorta del furto del computer del figlio. Fermate all'aeroporto dagli agenti del posto fisso, a seguito della perquisizione all'interno della valigia è saltato fuori un pc. Le due straniere, di 41 e 31 anni, alla vista di quel computer hanno negato ogni addebito, specificando di non sapere come fosse capitato nel loro bagaglio. Entrambe poste in stato di fermo, sono finite questa mattina dinanzi al giudice del tribunale di Perugia per l'udienza di convalida, all'esito della quale è stato disposto il divieto di espatrio per le due straniere.