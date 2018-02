Badante senza scrupoli, ruba agli anziani per cui lavora per giocare alle slot: denunciata 41enne

Rubava contanti, ma anche gioielli e preziosi agli anziani per cui lavorava, per poi giocarsi tutto alle slot machine. E' stata denunciata per furto una 41enne di origine italiana che si faceva assumere come badante per poi commettere furti dentro le abitazioni delle proprie "vittime", per lo più anziane. Sono stati i carabinieri della Stazione di Cannara a denunciare all'autorità giudiziaria di Spoleto la 41enne, già conosciuta alle forze dell'ordine, e autrice -secondo le indagini portate avanti dopo alcune denunce- di un furto di monili in oro e banconote in euro ed in dollari americani, per un valore di circa 2.000 euro.

La badante, dopo qualche giorno aver commesso il furto, è andata in alcuni compro -oro dei comuni limitrofi per vendere i gioielli rubati e ricavarne una consistente somma di denaro, ma non è tutto perchè uteriori accertamenti hanno permesso di appurare come la 41enne si sia recata in un filiale bancaria per il cambio delle monete straniere. La donna, che ora dovrà rispondere di furto, avrebbe ammesso di aver rubato a causa della sua propensione al gioco d’azzardo con le slot machine, di cui è assidua giocatrice.