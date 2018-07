Nasce in Umbria la rete di imprese per la ricerca di nuove molecole per la cura di malattie oncologiche

Avviare una ricerca mirata per scoprire e sviluppare nuove molecole farmacologicamente attive in grado di aprire nuovi orizzonti terapeutici per il trattamento di malattie oncologiche e metaboliche. Con questo obiettivo quattro imprese eccellenti, di cui tre umbre, che operano in campo farmaceutico, Sterling, TES Pharma, Molecular Horizon, con capofila Dompé Farmaceutici, hanno costituito una Rete Temporanea di Imprese (RTI) la cui attività sarà illustrata venerdì 6 luglio 2018 a partire dalle ore 9 nella sede di Confindustria Umbria a Perugia nell’ambito della presentazione del Programma Strategico di Ricerca finanziato dalla Regione Umbria dal titolo: "Piattaforma integrata per la ricerca e lo sviluppo di farmaci innovativi per malattie oncologiche e metaboliche".

Apriranno i lavori: Antonio Alunni, Presidente Confindustria Umbria, Catiuscia Marini, Presidente Regione Umbria e Franco Moriconi, Magnifico Rettore Università degli Studi di Perugia. Seguiranno gli interventi di: Pier Adelchi Ruffini, Chief Medical Officer Dompé Farmaceutici S.p.A, Marcello Allegretti, Chief Scientific Officer Dompé Farmaceutici S.p.A, Roberto Pellicciari, President and CEO TES Pharma S.r.l., Simone Ferlin, President and CEO, Sterling S.p.A. e Gabriele Cruciani, Scientific Director Molecular Horizon S.r.l. Interverranno inoltre Alessandro Padova, General Director Fondazione Ri.MED. e Andrea Cavalli, Professore di Chimica Farmaceutica Università di Bologna. Modera i lavori Luca Angelini, Responsabile Area Ricerca e Innovazione Confindustria Umbria.