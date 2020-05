Storie ai tempi del Covid, la storica copisteria si reinventa: dispositivi anti-contagio e uffici messi in sicurezza

La forza di reagire, di reinventarsi ai tempi del coronavirus, di affrontare la crisi con armi nuove stanno contagiando molte aziende storiche di casa nostra. Abbiamo raccontato già tante storie di rinascita e di cambio di produzione, per poter dare un aiuto (visibilità) a questi imprenditori, commercianti e artigiani che non vogliono essere travolti dagli effetti collaterali di questo maledetto coronavirus. E continueremo a farlo, nell'ottica di "iocomproumbro", perchè siamo tutti sulla stessa barca-territorio. Un altro esempio viene da una delle storiche copisterie-cartoleria di Perugia che vanta 30 anni di attività: la Nero su Bianco. Dopo il blocco del commercio, quello della circolazione all'Università e mondo della scuola, i titolari hanno dovuto reinventarsi per andare avanti e guardare il futuro. La svolta è tutta incentrata sulla messa in sicurezza di uffici, di luoghi di lavoro e ma anche locali.

E' iniziata così la produzione, con i macchinari a disposizione, di dispositivi di sicurezza e protezione quali pannelli divisori in plexiglass o in ventro progettabili e realizzabili su misura per adattarsi perfettamente a qualunque esigenza o locale. Ma non solo: ai tempi del Covid i luoghi di lavoro, gli uffici professionali e quelli condivisi, per la ripresa devono tenere conto delle normative anti-contagio, la Nero su Bianco dunque si è specializzata nel gforniture di prodotti d'arredo per uffici e ambienti di lavoro, con possibilità anche di progettazione di interni. Tutto questo, insieme alla vecchia produzione. La crisi a volte può rappresentare una opportunità. Speriamo.