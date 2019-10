Avvocato derubato del computer: "E' vecchissimo e ci sono solo foto a cui tengo. Offro ricompensa"

Avvocato derubato del personale computer lancia l’appello sui sociale network per riaverlo: “È vecchissimo e contiene solo foto dal valore affettivo. Offro ricompensa”.

Ecco il post dell’avvocato: “Questa mattina verso le 9 dalla mia auto parcheggiata di fronte all'Euronics di via Settevalli è stato sottratto uno zaino contenente il mio vecchio pc. A prescindere dal danno in sé (il pc è del 2013 e non funziona senza attaccarlo ed ha la password… ci vuole coraggio a rivenderlo...), dentro c'è una cartella con le foto di enorme valore affettivo... senza prezzo. Insomma offro lauta ricompensa a chi mi riporterà il computer e garantisco anonimato ovviamente. 3398982217”.