Difende i clienti in tribunale e incassa le parcelle, ma l'avvocato è 'abusivo': denunciato

Beccato grazie alla denuncia di un cliente, che ha sborsato 6mila euro di parcelle. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Perugia hanno denunciato un professionista di origini svizzere per esercizio abusivo di una professione e per usurpazione di titolo. In poche parole: l'"avvocato" non era in realtà abilitato a esercitare la professione forense.

L'uomo, come ricostruito dalla Finanza, aveva sì conseguito l’abilitazione alla professione, ma in Spagna. Al massimo, spiegano le Fiamme Gialle, è un "avvocato stabilito" o "abogado". Ma un un 'vero' avvocato in Italia. E lui, sempre secondo le indagini dei militari, utilizzava alcuni espedienti per mascherare la propria vera qualifica nei documenti legali. Abbreviazioni e la scrittura con caratteri microscopici del titolo effettivamente posseduto. E non è finita qui.

Pur avendo l’obbligo, per potere esercitare in Italia, di collaborare con un vero e proprio avvocato regolarmente iscritto all’albo, l’uomo, secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Perugia, svolgeva la professione in maniera autonoma, avvalendosi di un’intesa di collaborazione puramente formale, concordata con un avvocato ternano.

E ancora. L’inganno è stato perpetrato non solo a danno di privati, ma anche della Pubblica Amministrazione. L’uomo ha presentato false attestazioni all'Autorità Giudiziaria dichiarando di potere rappresentare terzi in giudizio. Dopo le indagini la Guardia di Finanza lo ha denunciato per esercizio abusivo di una professione e per usurpazione di titolo.