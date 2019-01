Furgone si schianta contro un camion nella piazzola di sosta, due morti: uno è umbro

Tragedia lungo la A1 Milano -Napoli, in direzione Bologna, nel comune di Correggio, provincia di Reggio Emilia, nel cuore della notte.



L'incidente si è verificato intorno alle 3.30 della notte. In base alle prime ricostruzioni, il furgone, un Fiat Ducato, è piombato - per cause da chiarire - contro un tir fermo in una piazzola di sosta. Morte sul colpo le persone a bordo del furgone, un 52enne di Terni – residente nel comune di Montecastrilli - e il secondo occupante, non ancora identificato. Illeso il camionista.