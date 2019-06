Umbria, incidente sul lavoro in autostrada: muore operaio di 57 anni

Incidente mortale sul lavoro , intorno alle 11.15 di oggi lungo il tratto umbro in provincia di Terni dell’autostrada A1. Il fatto è accaduto a circa 7 chilometri dal casello di Orvieto, in direzione sud nei pressi di Baschi, all’interno di un cantiere per il rifacimento del manto stradale.

A perdere la vita è stato un operaio di 57 anni, residente ad Orte, investito mentre stava lavorando per conto di una ditta privata incaricata da Autostrade per l’Italia da un camion adibito allo spazzamento della pavimentazione. Inutili i soccorsi: l’operaio è morto sul colpo.