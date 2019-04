Umbria, autostrada A1 in tilt: l'olio da frittura invade la carreggiata, traffico paralizzato

Traffico in tilt lungo la A1. Centinaia di bottiglie cadute in terra, traffico paralizzato per almeno due ore e disagi per la circolazione. Un incidente autonomo, senza conseguenze fortunatamente, è avvenuto nella primissima mattinata di oggi, venerdì 26 aprile, sull’Autostrada del sole all’altezza di Fabro. Alle cinque circa un tir ha perso il carico di bottiglie contenenti olio da frittura; le stesse hanno infatti invaso la carreggiata provocando il blocco del traffico in direzione Firenze.