Umbria, auto in panne: uomo si getta nella scarpata per evitare un tir in corsa

Tragedia sfiorata sull'Autostrada del Sole, in direzione Roma, nella mattinata di lunedì 25 marzo. I vigili del fuoco di Orvieto sono intervenuti per soccorrere un automobilista che, per evitare un tir in corsa, si è gettato nella scarpata. L'auto dell'uomo è rimasta in panne e lui è sceso. Poi il volo giù per la scarpata per evitare di essere investito. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale e i soccorritori del 118.