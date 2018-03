E45, autocisterna si incastra e perde gas: traffico bloccato e strada chiusa

Traffico bloccato e lungo intervento dei vigili del fuoco, a causa di un'autocisterna rimasta letteralmente incastrata nel sottopasso d'uscita per Montebello, lungo la E45. Inevitabili le pesanti ripercussioni sul traffico e la viabilità, tanto che la strada statale 3 bis ‘Tiberina’ nella giornata di ieri è stata momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza.

Il mezzo pesante è bloccato sotto il sottopasso al km 64,050, in località Montebello, a causa di una perdita di gas liquido.Le deviazioni sono state predisposte, per chi transitava in direzione nord, con uscita obbligatoria km 63,000 (svincolo Torgiano- S. Martino in C.) e rientro al km 65,000 (svincolo Montebello). Percorso inverso per chi transitava in direzione sud. L'allarme è scattato a causa della perdita di Gpl dall'autocisterna, tanto che si è reso necessario l'intervento di mezzi specializzati nella bonifica in ausilio ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Le operazioni di travaso del Gpl sono preseguite fino alla notte.