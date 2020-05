Fase 2, il Viminale pubblica la nuova auto-certificazione per gli spostamenti: scaricala da noi

Il Viminale ha pubblicato il nuovo modello di autocertificazione, valido dal 4 maggio, per effettuare spostamenti all'interno del territorio regionale. Come ribadito anche dal Governo può essere ancora utilizzato il vecchio modulo ma barrando le voci non più attuali. Comunque è bene ricordarlo che, in caso di mancanza del foglio, è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilato al momento del controllo senza incorrere in nessuna sanzione.

Scarica il modulo valido dal 4 maggio fino a nuova ordinanza - clicca qui.