Attimi di paura, autobus prende fuoco nella piazzola di sosta

Intervento dei vigili del fuoco per l'incendio di un bus a San Giovanni di Baiano, a Spoleto. E' successo intorno alle 14.45 di oggi pomeriggio, martedì 16 gennaio. A dare l'allarme alla centrale operativa del 115 è stato l'autista del pullman, che è sceso dal mezzo e ha allertato i vigili del fuoco, che si sono precipitati sul posto per spegnere le fiamme. L'autobus era in una piazzola di sosta ma al momento dell'incendio non erano presenti passeggeri. Da quanto si apprende le fiamme sarebbero scaturite dal vano motore; i pompieri sono riusciti a contenere le fiamme e hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo.