Autobus con rimorchio fermato lungo la E45: scatta maxi multa sopra i 4mila euro

Autobus con rimorchio fermato per un controllo dagli agenti della Polizia stradale lungo la E45, a San Giustino. I poliziotti di Città di Castello hanno subito notato una stranezza: il veicolo trainante aveva una targa moldava, mentre il rimorchio ne possedeva una con targa romena.

Circostanza che ha convinto gli agenti ad approfondire la situazione. A bordo del bus c’erano 13 passeggeri originari dell’Est Europa mentre all’interno del rimorchio si trovava merce impacchettata e contrassegnata numericamente. Decisi a capire se la merce trasportata fosse realmente riconducibile ai passeggeri, gli agenti – attraverso un elenco consegnato dall’autista del bus – hanno scoperto che gli indirizzi e nomi contrassegnati non avevano nulla a che fare con le persone trasportate a bordo.

E’ scattata così una maxi multa da 4.130 euro per trasporto internazionale abusivo di merce senza la prescritta autorizzazione, contestata anche l’eccessiva velocità del bus e infrazioni legate per l'uso diverso (trasporto di cose unitamente a quello delle persone non consentito) a cui era originariamente destinato il veicolo. Sospesa anche la carta di circolazione e sottoposto a fermo amministrativo il mezzo. In totale sono state elevate sanzioni per un importo di 4.553 euro.