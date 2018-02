Baiocco d'argento all'ultima erede della famiglia Bonazzi: che grinta a 95 anni!

Alla sala della Vaccara di palazzo dei Priori si è svolta la cerimonia per la consegna del baiocco d’argento ad Adelina Bonazzi, ultima discendente di Luigi Bonazzi, attore e storico perugino dell’800. Il riconoscimento è stato proposto dall’Associazione perugina “Bonazzi”, di cui la signora Adelina è socia onoraria. Adelina Bonazzi, 95 anni, vive a Torino ed è ancora molto impegnata nelle attività culturali, in particolare nel culto delle memorie della propria famiglia e della città di Perugia, alla quale è sempre rimasta legata e idealmente vicina. Attraverso l’Associazione Bonazzi ha coltivato l’amore per la tradizione culturale ispirata alle vicende storiche antiche e recenti della nostra città, ed è intervenuta partecipando,

seppure a distanza, alle iniziative promosse dalla stessa.

Il baiocco d’argento rappresenta un ideale riconoscimento per l’amore e l’attaccamento di Adelina Bonazzi verso la città di Perugia nonché un apprezzamento per le qualità di una signora ultranovantenne ricca di doti di partecipazione civile, capace di pensare al passato, attenta al presente e al futuro della città di Perugia. Luigi Bonazzi (Perugia, 3 marzo 1811 – Perugia, 2 aprile 1879) è stato uno storico e attore teatrale italiano.