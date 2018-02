Sette giorni di freddo e piogge in tutta l'Umbia, nevicate intorno ai 500 metri: le previsioni

Una settimana, quella che sta per entrare il prossimo 19 febbraio, all'insegna del freddo, pioggia ma anche nevicate - seppur non abbondanti - su tutta l'Umbria. Secodo le analisi di www.umbriameteo.com e ilMeteo.it le temperature minime non scenderanno mai sotto i meno 2 gradi e le massime di attesteranno invece intorno ai 3-4 gradi. Il giorno peggio previsato è quello di mercoledì 21 febbraio: piogge intense nel perugino, Trasimeno, Media Valle del Tevere e folignate. Neve con accumuli fino a 5-6 centimetri in Altotevere, AltoChiascio, eugubino-gualdese, Valnerina. Fiocchi ma con accumuli modesti sono previsti già da lunedì sera intorno ai 500-600 metri sempre lungo l'Appennino.

Il meteo per i prossimi tre giorni (fonte Umbriameteo.com)

Lunedì 19 Febbraio 2018 MATTINO : Cielo molto nuvoloso o coperto con locali precipitazioni concentrate in Appennino, nevose fin sui 400/600 metri di quota. Temperature minime in calo. Venti moderati nord orientali . POMERIGGIO : Cielo molto nuvoloso o coperto in Appennino con isolate precipitazioni, nevose fin sui 400 - 600 metri, nuvoloso o molto nuvoloso sull’Umbria centro occidentale. Temperature massime in calo. Venti moderati nord orientali. SERA/NOTTE : In serata e durante le ore notturne successive cielo ancora molto nuvoloso o coperto in Appennino con possibili isolate precipitazioni, nevose fin sui 300 - 500 metri, poco nuvoloso o nuvoloso sull’Umbria centro occidentale. Venti deboli o moderati nord orientali.

Martedì 20 Febbraio 2018 MATTINO : Cielo nuvoloso o molto nuvoloso in Appennino ma scarso rischio precipitazioni, poco nuvoloso o localmente nuvoloso sull’Umbria centro occidentale. Temperature minime in lieve calo. Venti deboli o localmente moderati nord orientali. POMERIGGIO : Cielo molto nuvoloso o coperto in Appennino con isolate precipitazioni, nevose fin sui 400 - 600 metri, da nuvoloso a molto nuvoloso sull’Umbria centro occidentale. Temperature massime in lieve calo. Venti deboli o localmente moderati nord orientali. SERA/NOTTE : In serata e durante le ore notturne successive cielo coperto con locali precipitazioni in Appennino, nevose fin sui 300 - 500 metri. Venti deboli nord orientali.

MERCOLEDì 21 FEBBRAIO - MATTINA - Cielo molto nuvoloso o coperto con locali precipitazioni concentrate in Appennino, nevose fin sui 400/600 metri di quota. Temperature minime in calo. Venti moderati nord orientali. POMERIGGIO : Cielo molto nuvoloso o coperto in Appennino con isolate precipitazioni, nevose fin sui 400 - 600 metri, nuvoloso o molto nuvoloso sull’Umbria centro occidentale. Temperature massime in calo. Venti moderati nord orientali. SERA/NOTTE : In serata e durante le ore notturne successive cielo ancora molto nuvoloso o coperto in Appennino con possibili isolate precipitazioni, nevose fin sui 300 - 500 metri, poco nuvoloso o nuvoloso sull’Umbria centro occidentale. Venti deboli o moderati nord orientali.