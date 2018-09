Auto già sequestrate, senza assicurazione e senza patente per le vie di Perugia

Pirati della strada a spasso per le vie di Perugia senza patente, con l'auto già sequestrata o senza assicurazione. Tutti beccati dai poliziotti della Volante, impegnati nei controlli a tappeto lungo le strade del capoluogo.



Secondo quanto ricostruito dalla Questura di Perugia sono otto gli automobilisti sorpresi a circolare senza assicurazione. Per loro sequestro dell'auto e mega multa. Veicolo posto a fermo amministrativo e maxi multa per tre persone, beccate a guidare senza aver conseguito mai la patente.



Inoltre, un altro automobilista è stato intercettato dalla Volante mentre circolava con la propria auto già sottoposta a sequestro amministrativo. Veicolo sequestrato ancora una volta e maxi sanzione per i conducente.