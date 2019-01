Il ghiaccio non perdona, schianto sul raccordo a Piscille

Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle alle 8 di mattina e traffico a salire in città bloccato.

Il rientro alla normalità dopo le lunghe vacanze di Natale si è aperto con un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura andata a sbattare contro il muro all'ingresso del raccordo all'altezza di Piscille, in direzione nord.

Sul posto la polizia stradale che ha soccorso l'automobilista e regolato il traffico. Secondo una prima ricostruzione l'incidente sarebbe avvenuto per il ghiaccio sulla strada, formatosi a causa delle basse temperature notturne e in una curva che non era stata ancora raggiunta dai raggi di sole.

Rallentamenti e disagi si stanno registrando per l'ingresso e l'uscita dalla città.