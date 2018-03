Auto data alle fiamme nei boschi, indaga la polizia

Indagini in corso per scoprire la provenienza dell’Audi A4 trovata bruciata nei boschi di Mustaiole, a Spoleto, nella notte tra domenica e lunedì 12 marzo. Sul posto, per spegnere l’incendio, i vigili del fuoco di Spoleto che ipotizzano un rogo di origine dolosa. Indaga la polizia: l'auto potrebbe essere stata rubata per compiere dei crimini.