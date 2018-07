Auto in fiamme nel parcheggio, il fumo arriva fino alle abitazioni: è corsa contro il tempo

Tre auto in fiamme e il fumo, sprigionatosi nell'incendio, che è arrivato fino agli appartamenti della palazzina davanti al parcheggio, dove le vetture erano in sosta. E' accaduto a Marsciano, nel pomeriggio di oggi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, una da Perugia e l'altra da Todi con l'ausilio di una autobotte. Le cause di quanto accaduto sono al vaglio di accertamenti, ma da quanto si apprende alcune persone sarebbero rimaste leggermente intossicate dal fumo, tanto da richiedere l'intervento dei sanitari del 118.

Aggiornamenti nel corso della serata