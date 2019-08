Con l'auto fuori strada, ragazza di 20 anni in gravi condizioni

Una ragazza di circa venti anni è rimasta ferita in maniera grave in seguito all'incidente nel quale è rimasta coinvolta insieme al fidanzato. Secondo quanto è stato possibile apprendere, l'auto sulla quale i due giovani viaggiavano, è uscita di strada. Successivamente, la ragazza sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo, rimanendo ferita in maniera molto grave.

L'incidente si è verificato nella serata di lunedì 12 agosto, lungo la strada degli Ornari, tra Ponte San Giovanni e Ponte Valleceppi. Accertamenti ancora in corso.

Sul posto i vigili del fuoco e persoale del 118. Il fidanzato che era alla guida è stato estratto dalle lamiere dai vigili e affidato alle cure dei medici. E' ferito anche lui, ma non in modo serie.