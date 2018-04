Auto divorata dalle fiamme in un sentiero nel bosco: indagini in corso

Sono in corso gli accertamenti per cercare di risalire alle cause di un incendio autovettura a Botano, nel comune di Scheggia. L'incendio, che ha danneggiato gravemente l'auto, è accaduto intorno alle 11.50; da quanto si apprende i proprietari erano andati a cercare la legna, quando si sono accorti delle fiamme, facendo così scattare l'allarme alla centrale del 115. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio per domare il rogo. Le cause sono in corso di accertamento, ma da quanto si apprende nessuno è rimasto fortunatamente ferito.