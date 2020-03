Auto contromano sulla E45: evitati incidenti, pattuglia della Stradale in azione

Intorno alle 16,45 di oggi, 3 marzo, decine di segnalazioni di lettori che hanno evitato, all'ultimo secondo, un'auto grigia - una utilitaria - che ad andatura non elevata stava percorrendo contro mano la E45. Le segnalazioni si sono concetrate tutte nel tratto di Deruta in direzione Roma. Il pericolo è stato confermato anche dalla Polizia Stradale che ha inviato una pattuglia per evitare il peggio e se possibile rintracciare e sanzionare l'automobilista. Quest'ultimo rischia una pesantissima multa fino a 1200 euro e la sospensione della patente per un periodo compreso tra 30 e 90 giorni.