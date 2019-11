Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un parapetto, ferita una donna

La squadra dei Vigili del fuoco della caserma di Cavour è intervenuta intorno alle 19.30 di ieri per un incidente stradale in via San Girolamo.

I Vigili sono stati chiamati per aiutare il conducente della vettura ad uscire dall'abitacolo e a mettere in sicurezza il mezzo, rimasto in bilico su ringhiera, dopo l'incidente.

La donna che era alla guida è rimasta ferita e soccorsa dal personale del 118. Non sono rimaste coinvolte altre vetture.