Amara sorpresa al ritorno da una scampagnata: auto divorata dalle fiamme

Brutta avventura per un gruppo di amici che nella giornata di ieri, giovedì 12 luglio, era uscito per andare a fare una scampagnata in località Pieve D'Agnano. Di ritorno dalla passeggiata, però l'amara sopresa: l'auto parcheggiata - probabilmente sopra il fogliame secco, era completamente avvolta dalle fiamme. Immediato a quel punto l'allarme lanciato alla centrale del 115: sul posto è arrivata immediatamente una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Gubbio che ha provveduto a spegnere l'incendio della vettura. Ingenti i danni al veicolo, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.