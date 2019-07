Gli svuotano il furgone mentre è al lavoro, attrezzi e utensili recuperati a Faenza

Gli utensili erano stati rubati da un furgone parcheggiato in un'area di sosta, nel centro di Umbertide. La polizia li ha ritrovati a Faeanza, nel bagagliaio di una utilitaria sulla quale viaggiavano due uomini, di 35 e 39 anni, entrambi di origine campana, che agli agenti non hanno saputo dare spiegazioni per quegli arnesi professionali.

Secondo quanto ricostruito, il materiale è stato prelevato da un autocarro, la cui serratura è stata forzata forando la carrozzeria vicino al cilindro della serratura, mentre il proprietario del mezzo era impegnato a lavorare.

L'immediata denuncia del furto, confermano dalla Questura, ha permesso di avere la conferma che gli attrezzi rinvenuti durante il controllo a Faenza fossero oggetto di furto. Da qui la denuncia per ricettazione a carico dei due, con a proprio carico già denunce per reati contro il patrimonio.

Il materiale recuperato è stato restituito ai proprietari.