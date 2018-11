IL PERSONAGGIO Attilio Falcinelli, quasi mezzo secolo di giornalismo onesto e schietto

Corriere dello Sport, La Nazione, Il Messaggero, Radio Subasio, Giornale dell’Umbria, la rivista “Panorama della Sanità”, Torgiano News…alcune delle tappe che hanno segnato il quasi mezzo secolo di onorato giornalismo per Attilio Falcinelli. Una passione assecondata dalla laurea in Giurisprudenza e dalla docenza nella scuola. Poi un lungo percorso nella pubblica amministrazione da dirigente nel settore sanitario pubblico.

Attilio si iscrive all'Ordine dei Giornalisti di Roma dal 1971 (perché a Perugia non c'era ancora la sede) e da allora pratica ininterrottamente la scrittura, interessandosi degli argomenti più vari: cronaca, sport, attualità. Con particolare riguardo agli eventi torgianesi. Falcinelli è stato anche consigliere comunale nel suo paese di nascita, assumendo una delega coerente con le proprie competenze: Informazione e Relazioni pubbliche. Attilio dispone anche di competenze tecnologiche multimediali e propone servizi apparsi su Telelibera Perugia e, a Radio Subasio, “Palla al centro”.

Nel 2004 – sindacatura Fodra – ha ricoperto la carica di assessore alla Cultura, Gemellaggi e Informazioni Istituzionali. Nel 2005, in occasione della Festa della Repubblica, il presidente Carlo Azeglio Ciampi ha conferito a Falcinelli l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Attilio è giornalista autorevole e discreto: non ama gli scoop e segue le vicende locali da onesto lavoratore della penna. Leggo da anni i suoi servizi che si riconoscono per l’essenzialità, la chiarezza, l’onestà.

Ricordo gli anni di colleganza al Giornale dell’Umbria (e poi la breve parentesi del Nuovo Corriere Nazionale). L’amico Luigi Palazzoni, direttore editoriale e giornalista di lungo corso, diceva che nei servizi di Attilio non c’è mai una virgola da togliere o da aggiungere. Che,

detto da Palazzoni, non mi pare un complimento da poco.