Attentato a Strasburgo, il cordoglio della Presidente Marini: "Vicinanza alla Francia"

Anche la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, si unisce al cordoglio per il tragico episodio avvenuto a Strasburgo, la città francese colpita ieri da un attacco terroristico. La presidente Marini ha voluto innanzitutto esprimere cordoglio per le vittime, ed ha rinnovato la sua solidarietà e vicinanza alla Francia: “La città simbolo della democrazia europea – ha scritto Marini in un posto sul suo profilo Facebook - con la sede del Parlamento europeo sotto assedio, colpita ancora da atti terroristici... Europa aggredita come simbolo delle libertà civili, dello stato sociale e di diritto, colpita perché democratica...”.

E sarà proprio la Francia, il prossimo anno, il Paese dove la Regione Umbria indirizzerà significative azioni di promozione turistica, anche in considerazione di una consistente crescita dei flussi turistici francesi in Umbria che già nei primi otto mesi dell’anno in corso, rispetto al 2017, hanno visto aumentare gli arrivi del 9,5 per cento mentre le presenze sono cresciute del 14,2, con una punta di aumento record registrata nello scorso mese di marzo, quando c’è stato un aumento del 26,3 per cento degli arrivi ed un aumento del 47,8 per cento delle presenze.

Ad annunciarlo è stata la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, intervenuta a Parigi ad una serie di iniziative organizzate dall’Istituto italiano di Cultura, in collaborazione con la stessa Regione e l’Ambasciata italiana in Francia. Tra queste iniziative, una mostra delle 47 foto in bianco e nero scattate dal grande fotografo Fulvio Roiter per il volume “Ombrie. Terre de Saint-Francois”, inaugurata nella serata di ieri ed allestita all’interno della sede dell’Istituto Italiano di Cultura. Nell’ambito degli eventi dedicati all’Umbria si è anche svolta una conferenza dedicata alla figura del filosofo perugino Aldo Capitini, in occasione della quale è stata presentata una antologia in francese dei suoi scritti, pubblicata per la collana “Les Cahiers de l’Hotel de Galliffet”. Tra gli altri eventi in programma anche un seminario con la regista Alice Rohrwacher e la proiezione del suo film “Le meraviglie”, vincitore del Gran Premio della Giuria del festival di Cannes.