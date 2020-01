Dalle auto alle stufe a pellet, dalle cucine alla collezione moda di sciarpe e cappelli, le occasioni all'asta

Riprendono le aste dell’Istituto vendite giudiziarie. Il prossimo appuntamento è fissato con i beni mobili messi in vendita il 10 gennaio del 2020 con l’aggiudicazione in sala con raccolta offerte on-line sul sito a questo sito.

Pezzo forte della giornata una Fiat 500 L targata, immatricolata nel 2016, cilindrata 1598, alimentazione gasolio. Chilometri percorsi rilevati 46060; sprovvisto di certificato di proprietà. Prezzo base: 5.450 euro.

Quale miglior occasione, vista la stagione fredda, per portarsi a casa una comda stufa a pellet? Vasta la scelta tra cinque lotti, tutti al prezzo base di 100 euro. Ecco le specifiche:stufa a pellet Good fire, mod. Finny 6, potenza termica 6 kw; Good fire, mod. Bio star 10, potenza termica 10 kw, colore bianco; Good fire, mod. Bio star 10, potenza termica 10 kw, colore bordeaux; stufa cucina a legna Elledi, modello Economica, potenza termica 8 kw, colore bianco; stufa cucina a legna Elledi, modello Economica, potenza termica 8 kw, colore bianco.

Vasto assortimento anche di sciarpe, stole e berretti. All’asta 65 sciarpe/stole in tessuti misti invernali a marchio “Claudio Cutuli”, colori e modelli assortiti; 172 sciarpe /stole leggere in tessuti misti a marchio “Cutuli Claudio”, colori e modelli assortiti; 50 sciarpe in maglia 100% lana a marchio “Cutuli Claudio” colorate nei toni dell’azzurro con fantasia di “trulli”; 5 coordinati “berretto a sciarpa” in maglia tricot grigio melange; 18 sciarpe in lana lavorazione a maglia tricot (100% lana) a marchio “Cutuli Claudio”; 6 sciarponi in lana “a telaio” mod. Flaum a marchio “Cutuli Claudio”; 69 sciarpe in lana e altre fibre, in tessuto pesante invernale e maglia, a marchio “Cutuli Claudio”, colori e modelli assortiti. Prezzo base 100 euro.

All’asta anche due cucina, una Europlak in colore rosso e bianco, laccato lucido, con piano cottura color grigio, con fornello incasso e forno incasso, composta da 2 parti separate ad offerta libera; e una cucina Lube in legno castagno verniciato, con cappa, pensili e comparto frigo, piano cottura e forno incasso. Sempre ad offerta libera.

Ultima occasione all’asta il 10 gennaio un lotto comprendente 2 scale alluminio; 114 bancali in legno varie misure; 12 moduli stoccaggio in ferro; 11 confezioni di vernice Max Meyer per bagno/cucina – 4 litri – pittura bianca; 5 vernice Vip color 0,75 litri – colore rosso; 5 vernice San Marco acrisyl – 930 ml; 16 kit globo wb9 per sanitari sospesi (accessori) Fischer (50 pezzi cadauno); 6 confezioni di rivetti inox; 8 Safety Kleen sk075 litri 25; 11 Safety Kleen skvv litri 25; 20 shampoo auto Somax; 52 confezioni carta Fritty (24 pezzi); compressore Abac – 100 litri – hp 2, presumibilmente nuovo con piccoli segni causati da urti; 2 quadri elettrici Gewiss 435×220×0,95 – din 10ip 65; macchina step da palestra usata mod. Promax 450 hr della Proform; 23 confezioni di bretelle da uomo Sir Antony con accessori. Tutto il lotto al prezzo base di 141 euro.