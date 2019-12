Dal trattore alla sacca da golf con le mazze, fino alle macchine da cucire della nonna, le offerte all'asta

Regali last minute e a prezzi contenuti con le aste dell’istituto vendite giudiziarie di Perugia. Una grande scelta per tutti i gusti. A partire da un rimorchio agricolo con cassone ribaltabile, anno di immatricolazione 1995, con carta di circolazione e prezzo base 750 euro.

Vero affare un calcio balilla in legno al prezzo base di 10 euro. Stesso prezzo per un modellino radiocomandato di elicottero marca Radio Fly. Solo 50 euro per un televisore Samsung da pollici con tanto di mobiletto. Oppure la macchina da caffè Illy con mobiletto a 10 euro.

Più costoso il trattore Lamborghini, con carta di circolazione e chiavi di accensione, anno di immatricolazione 2012, cilindrata 1758 cc, alimentazione gasolio, ore lavoro circa 1520. Prezzo base 4.000 euro.

Solo per appassionati il lotto con l’attrezzatura da golf: 1 sacca da golf burberry, serie ferri 3 a 9 più p,s e putters marca Jitleist, driver 9.5,7 e 3 marca Firesole, 1 raccogli palline telescopico a partire da 120 euro.

Offerta libera per il servizio di piatti Ginori da dodici e per 1.500 cover per cellulare di varie marche e fattura, di varia prezzatura e per vari modelli di cellulare (buona parte forse fuori commercio). Ancora ad offerta libera il lotto che comprende 2 divani a due posti stoffa rosso amaranto;tavolino quadrato in legno nero con piano in vetro; 2 macchinette fotografiche; scacchiera; radio; telefono; registratore; tv Sony.

Base d’asta 170 euro per una tromba Miller mtr-1330 l., campana da 123 mm, canneggio ml, anello al primo pistone e coulisse regolabile al terzo pistone, finitura laccata, completa di borsa e zainetto; 140 euro per un clarinetto Miller mcl-201b bb 17 chiavi.corpo in ebanite, chiavi argentate. completo di imboccatura, grasso, pezzetta di pulizia, custodia a zainetto; 80 euro per un violino Ebv 1413 4/4 serie maestro, con custodia e archetto.

Offerta libera per due classici dell’arredamento casalingo: una macchina da cucire Singer antica, completa di struttura in metallo e legno; una macchina da cucire Necchi antica, con scatola in legno.

In pieno clima natalizio, infine, una scatola con oggetti Swarosky e una scatola contenente soprammobili marca Thun. Per entrambi base d’asta 10 euro.