Spettacolare intervento dei Vigili del Fuoco, salvati due giovani durante una scalata su una parete rocciosa

Sfiniti, impauriti e bloccati su una parete di una roccia che volevano scalare. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto tanto è vero che, nel pomeriggio di ieri, i Vigili del Fuoco hanno ricevuto la richiesta di aiuto da parte dei due giovani scalatori. Sul posto sono intervenute le squadre degli specialisti "Saf" ed è stato pre.allertato l'elicottero per il recupero dei due scalatori. Ma per fortuna non c'è stato bisogno, dato che il personale è riuscito a far scendere i giovani in tutta sicurezza. I fatti sono avvenuti in località cascata del moro ad Assisi.