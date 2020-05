Assisi, vigili del fuoco al lavoro alla rocca superiore: rimosse pietre pericolanti

Vigili del fuoco del deiscattamento sono intervenuti nella mattina di oggi, 11 maggio, ad Assisi per mettere in sicurezza l'antica rocca superiore. Gli esperti sono intervenuti per rimuovere alcune pietre pericolanti che rischiavano di rappresentare l'incolumità delle persone.

L'intervento, co tecniche Saf e particolarmente spettacolare, si è concluso con successo.