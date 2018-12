Scontro tra auto e Ape Car: un ferito, soccorritori in azione

E' di due veicoli coinvolti e un ferito, fortunatamente non grave, il bilancio dell'incidente che si è verificato questa mattina ad Assisi, in via dell'Olio. Sul posto sono scattati i soccorsi: i vigili del fuoco con la squadra del Distaccamento di Assisi che hanno provveduto a tutte le operazioni di rimozione e messa in sicurezza dei veicoli, un'ambulanza del 118 e i vigli urbani a cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.

I due veicoli coinvolti sono un'auto e un mezzo a tre ruote (Ape car) che, nell'impatto, si è ribaltato su un fianco. Come detto nessuno ha riportato gravi conseguenze; solo una persona è stata soccorsa per lievi ferite.