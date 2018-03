I cittadini-detective individuano le auto sospette: ladro catturato, stanati ubriachi e drogati al volante

Vigili ed efficaci. I cittadini segnalano le auto sospette e i carabinieri intervengono. I militari hanno denunciato un 47enne originario della provincia di Bari, da anni residente nel perugino e un 35enne del folignate, sopresi ubriachi e drogati al volante nella zona di Palazzo e di Petrignano di Assisi. Il barese guidava ubriaco, con alcol quattro volte oltre il limite consentito dalla legge. Il folignate aveva in auto della droga e una siringa.

A Valfabbrica, invece, i cittadini hanno stanato un ladro. Un residente ha notato un ragazzo aggirarsi per le vie del paese e ha chiamato i carabinieri. Nell’auto del giovane, con una montagna di precedenti, i militari hanno trovato vari oggetti atti allo scasso. Denunciato alla Procura di Perugia per possesso ingiustificato di grimaldelli. Nei confronti del ragazzo è stata emessa la misura del divieto di ritorno nel comune Valfabbrichese per ben 3 anni.