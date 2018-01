Ubriaco al volante tenta di investire un agente e sperona l'auto della polizia: arrestato

Una notte di follia: ubriaco al volante cerca di investire un agente, scappa a tutta velocità, sperona l’auto della polizia e finisce in manette. Arrestato un 46enne folignate, residente da tempo a Santa Maria degli Angeli, con diversi precedenti per guida in stato di ebbrezza per i quali è stato sottoposto anche agli arresti domiciliari.

L’uomo è stato individuato dalla Volante in una stazione di servizio a Santa Maria degli Angeli dopo la segnalazione di un cittadino. Ma quando uno dei due agenti è sceso dall’auto per il controllo, il 46enne ha tentato di investirlo ed è scappato a tutta velocità verso la superstrada. L’altro poliziotto lo ha inseguito, ma il folignate, secondo la ricostruzione della Questura di Perugia, ha speronato l’auto della polizia. La sua corsa folle è finita lì.

Bloccato e identificato. E patente ritirata. Il 46enne si è rifiutato di sottoporsi al test per verificare lo stato alcolemico. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, guida sotto l’influenza di alcool e danneggiamento di beni dello Stato. Il Pubblico Ministero ne disponeva la permanenza ai domiciliari in attesa del rito direttissimo a conclusione del quale l’arresto è stato convalidato e l’uomo rimesso in libertà.