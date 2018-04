Ballano sopra le auto parcheggiate, denunciati due giovanissimi studenti stranieri

La febbre del sabato sera. Due studenti belgi, uno di 17 anni e una ragazza appena diventata maggiorenne, sono stati denunciati dalla Polizia di Assisi per danneggiamento aggravato. I due, secondo quanto ricostruito dagli agenti – anche grazie alle telecamere di sorveglianza – nella notte tra sabato e domenica si sono arrampicati su alcune auto in sosta nel centro della città serafica, per poi ballarci sopra.



Gli agenti, allertati dai proprietari dei veicoli danneggiati, hanno raggiunto l’hotel dove i due ragazzi erano stati visti entrare. I professori e gli accompagnatori degli studenti belgi, una volta ascoltata la descrizione dei vandali, hanno presentato ai poliziotti il 17enne e la 18enne. I due sono stati riconosciuti dai proprietari delle auto danneggiate. Per i due giovanissimi è scattata la denuncia per danneggiamento aggravato.