La truffatrice seriale torna in carcere: troppe evasioni ai domiciliari, ora si torna dietro le sbarre

Era sottoposta al regime degli arresti domiciliari da parte della Autorità giudiziaria, una donna di 46 anni, di Assisi, ritenuta responsabile di numerose truffe e raggiri, non è stata trovata nella propria abitazione durante i controlli di routine, malgrado fosse stata più volte ammonita dal Giudice per altre uscite non autorizzate. I militari dell’Arma hanno quindi provveduto a rintracciarla segnalando la nuova violazione al Magistrato di Sorveglianza che emettesso jn provvedimento di ripristino della detenzione carceraria, che veniva immediatamente eseguito dalla polizia giudiziaria. La donna si trova ora nel carcere di Perugia Capanne dove sconterà il resto della pena.