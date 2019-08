Assisi, travolta da un'auto mentre attraversa la strada: muore una donna, inutili i soccorsi

Drammatico incidente stradale nella serata di giovedì 29 agosto a Rivotorto di Assisi. Una donna di circa 50 anni è morta, investita da un'auto mentre attraversava la strada.

L'incidente si è verificato intorno alle 22, in via Romana, lungo la strada che conduce a Capodacqua. Sul posto il 118, con una ambulanza da Assisi e i carabinieri di Assisi. Inutili, purtroppo, i soccorsi. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Indagini in corso, da parte dei carabinieri di Assisi, per ricostruire l'esatta dinamica.