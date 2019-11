Sorpreso a spacciare hashish e marijuana, 19enne denunciato

Gli agenti del commissariato di Santa Maria degli Angeli avevano notato lo scambio di stupefacenti tra un ragazzo e una coppia di giovanissimi. La confema sulla compravendita era arrivata poco dopo, quando gli agenti hanno fermato la coppia di acquirenti, sequestrando al ragazzo mezzo grammo di marijuana e 2 di hashish diviso in tre stecchette. Il giovane è stato segnalato in prefettura come assuntore.

Le successive indagini hanno permesso di risale al presunto spacciatore, bloccato e identificato, il ragazzo, un 19enne romeno, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.