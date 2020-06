Assisi non abbandona gli asili privati e scuole dell'infanzia paritarie: fondi per continuare la loro missione

L'amministrazione comunale di Assisi mette a bilancio contributi a favore degli asili nido privati e delle scuole dell’infanzia paritarie. Questi solo alcuni degli atti approvati, altri provvedimenti riguardano la digitalizzazione e sono in corso i lavori per gli spazi scolastici.

"In questi giorni così complessi, anche per le incertezze relative alle entrate comunali extra-tributarie, abbiamo voluto comunque destinare parte delle risorse presenti in cassa al fine di erogare contributi agli asili nido privati e alle scuole dell'infanzia paritarie” ha affermato l’assessore comunale alle politiche scolastiche Simone Pettirossi "Una scelta per garantire che le strutture private che ospitano tanti bambini del territorio comunale possano continuare a vivere e ad offrire i propri servizi nel migliore dei modi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'amministrazione è attiva anche sul fronte della scuola pubblica: "Sul versante pubblico, sono ripresi i lavori per la costruzione del primo Asilo Nido Comunale, nel plesso 0-6 che sorgerà nello spazio della Scuola dell'Infanzia Cimino. In questo periodo sono stati liquidati anche i contributi comunali erogati per la connettività a domicilio, destinati alle scuole, per aiutare i ragazzi con maggiori difficoltà socio-economiche. In vista della riapertura di settembre, inoltre, tutti i plessi scolastici pubblici sono stati dotati, a spese del Comune, di una connessione veloce”.