Assisi, scritte inneggianti al fascismo: denunciato un cittadino italiano

Le segnalazioni sono arrivate dai cittadini, al resto hanno pensato gli agenti del Commissariato di Polizia di Assisi che hanno denunciato a piede libero un cittadino italiano di 54 anni (con precedenti specifici) per il reato di deturpamento e imbrattamento di immobili e per la violazione della Legge Mancino del 25 giugno 1993, n° 205, la quale sanziona e condanna gesti, azioni e slogan legati all’ideologia nazifascista e aventi per scopo l’incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali.

A far scattare gli accertamenti, appunto, la segnalazione di alcuni cittadini di Assisi dopo la comparsa di scritte inneggianti al fascismo apparse su tre sottopassaggi, con gli agenti che nel giro di poche ore sono risaliti all’individuazione dell’autore poi denunciato.