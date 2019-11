Scontro frontale tra auto, feriti i conducenti: accertamenti in corso

Due auto si sono scontrate frontalmente nel pomeriggio di oggi, 28 novembre, in località Ponte San Vetturino, ad Assisi. I conducenti delle due vetture coinvolti sono rimasti feriti.

Accertamenti in corso per ricostruire dinamica e cause dell'incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco per rimuovere i veicoli coinvolti.

Uno dei due feriti è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia in codice giallo. Ha riportato diversi traumi in seguito al l'impatto.