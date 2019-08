Assisi, accoltellato alla stazione: trovato sanguinante nei bagni

Accoltellamento alla stazione di Santa Maria degli Angeli. A lanciare l'allarme l'addetto alle pulizie che ha trovato nei bagni un uomo con una mano insanguinata. Gli agenti del Commissariato di Assisi si sono precipitati sul posto, identificando il ferito e individuando il secondo soggetto. L'uomo, alla vista dei poliziotti, ha lasciato cadere una grossa forbice ed è scappato. E' riuscito a scavalcare la recinzione di uno stabile abbandonato vicino alla stazione e a fuggire. Ma gli agenti lo hanno comunque identificato: un 31enne di nazionalità tunisina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Il 31enne è stato comunque denunciato in stato di libertà per il reato di possesso ingiustificato di arnesi atti ad offendere.

Identificato anche il ferito: si tratta di un cittadino marocchino, 38enne, già destinatario di un Foglio di Via dal Comune di Assisi emesso dal Questore di Perugia per la durata di tre anni. E invece era a Santa Maria degli Angeli. Anche per lui quindi è scattata la denuncia per inosservanza al provvedimento del Questore. Sequestrate le forbici - in acciaio, con lame di dieci centimetri - del 31enne. Indagini ancora in corso per chiarire l'origine e la natura della lite tra i due.