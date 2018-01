Corteggia la fidanzata del rivale, esplode la rissa fuori dalla scuola: 9 minorenni denunciati

Rissa fuori dalla scuola ad Assisi, nove minorenni denunciati dalla polizia. La scintilla che ha fatto scatenare la resa dei conti tra due gruppi di giovani studenti è stata l’attenzione indesiderata che uno studente aveva riservato alla ragazza del giovane rivale.

Il fidanzato della studentessa aveva già avvertito il rivale sui social, intimandogli di smetterla. I due si sono incontrati lungo i corridoi della scuola e si sono dati appuntamento il giorno dopo per un “chiarimento” faccia a faccia. La mattina successiva, poco prima di entrare a scuola, i due studenti, in compagnia ciascuno dei propri amici, dopo un breve diverbio, hanno scatenato una rissa.



Il fidanzato della ragazza, spiega la polizia, ha riportato una contusione al polso ed escoriazioni al viso ed è stato portato al pronto soccorso. Gli agenti hanno ricostruito l’accaduto e identificato tutti e nove i minorenni coinvolti, tutti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, che sono stati denunciati per rissa.